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Belediyelerin SGK'ya borcu arttı: Bakan Işıkhan '149'u başvurdu' diyerek son rakamı açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan toplam borcunun 196 milyar TL'ye yükseldiğini belirterek, prim borçlarının tahsilatı için belediyelerle iletişime geçtiklerini açıkladı.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2025 Cumartesi 22:56 - Güncelleme:
Belediyelerin SGK'ya borcu arttı: Bakan Işıkhan '149'u başvurdu' diyerek son rakamı açıkladı
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CNN Türk'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan toplam borcun 196 milyar TL'ye çıktığını söyledi.

Işıkhan, "149 belediye toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere SGK'ya başvurdu. Aşağı yukarı şu ana kadar SGK tarafından toplam tahsilat tutarımız 28.2 milyar tutarında" diye konuştu.

Bakan Işıkhan "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için bizim tek bir gelirimiz var. Bu da işverenlerimizin ve kamu kurumlarımızdan tahsil ettiğimiz sigorta primleri. Biz burada da siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelere eşit bir şekilde yaklaştık. Bazı belediyelerin prim borçları nedeniyle daha fazla zorlandığını, borçlarını ödememe noktasında eylemlerde bulunduğunu gördük. Yani aslında en mantıklı yöntem belediye başkanlarının mali bir sorumluluğu da bulunmaktır. Mali sorumluluk gereği olarak da primlerin SGK'ya ödenmesi gerekiyor. Mart ayında geçen 2-3 ay öncesindeki programda 96 milyardı fakat şu an bu rakama 100 milyar daha faizle birlikte bir rakam eklendi. 149 belediye toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere SGK'ya başvurdu. Aşağı yukarı şu ana kadar SGK tarafından toplam tahsilat tutarımız 28.2 milyar tutarında" ifadelerini kullandı.

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