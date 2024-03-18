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Belediyenin imkanlarını seçim çalışması için kullandılar! CHP'de yeni skandal...

Algı belediyeciliği peşinde koşan CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yeni bir skandal imza attı. Mustafa Bozbey'in, Nilüfer Belediyesi personellerini seçim çalışmalarında kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca belediyeden maaş alan bu isimlerin aylardır belediyeye uğramadıkları öğrenildi.

Sabah18 Mart 2024 Pazartesi 14:24 - Güncelleme:
Belediyenin imkanlarını seçim çalışması için kullandılar! CHP'de yeni skandal...
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Nilüfer Belediyesinin Bilgi İşlem Müdürlüğünde kadrolu personel olarak çalışan Sedat Akar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kadrolu personelleri Mustafa Gazioğlu ve Barış Yankı İçöz'ün Bozbey'in seçim çalışmalarında aktif rol üstlendikleri ve aylardır, düzenli maaş aldıkları belediyedeki işlerine gitmedikleri ortaya çıktı.

Seçim çalışmaları kapsamında Belediye personellerini yanına alan CHP'li aday Mustafa Bozbey'in, vatandaşa hizmeti ne kadar geri planda tuttuğu da gözler önüne serilmiş oldu.

KİMİN NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL

Sabah'ta yer alan habere göre, Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanı olduğu dönemde Nilüfer Belediyesi'nde çalışmaya başlayan Sedat Akar'ın, 2019 seçimlerinde Keles Belediyesinde de Meclis Üyesi olarak seçildiği, hem Nilüfer Belediyesindeki işini hem de Keles Belediyesi meclis üyeliğini 5 yıl boyunca aynı anda yürüttüğü ortaya çıktı. Diğer taraftan Nilüfer Belediyesi çalışanı olmasına rağmen Mustafa Bozbey'in seçim çalışmalarında aktif rol alan Barış Yankı İçöz'ün aynı zamanda CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı olduğu anlaşıldı.

Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan kongreyle CHP İl Başkanı seçilen Nihat Yeşiltaş'ın yönetiminde yer alan ve görev dağılımında da il başkan yardımcısı olan Barış Yankı İçöz'ün Nilüfer Belediyesi'ndeki görevine de resmen devam ettiği öğrenildi.

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