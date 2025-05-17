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CHP yönetimi yine şaşırtmadı: Belediyeyi nasıl borç batağına sürüklediğini anlattı

Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyeyi borç batağına nasıl sürüklediklerini anlattı.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:47 - Güncelleme:
CHP yönetimi yine şaşırtmadı: Belediyeyi nasıl borç batağına sürüklediğini anlattı
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Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün Genel Kurulu'nda, konuşan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yıl sonuna kadar BUSKİ'nin borcunun yaklaşık 25 milyar liraya yükseleceğini söyledi. Bozbey, seçim döneminde ve göreve geldikten sonra kendilerine iletilen bilgiler ışığında 'suyu yüzde 25 ucuzlatacağız' dediklerini dile getirdi.

Mecliste bu kararı aldıklarını ifade eden Bozbey, borç batağıyla ilgili geçmiş yönetimleri suçladı. Bozbey şöyle devam etti: "Yüzde 25 indirim derken yanlış yapmışız. Yıllarca BUSKİ belediyeye destek olurken, şu anda maalesef BUSKİ belediyeye muhtaç duruma düşmüştür. Şu an itibarıyla her ay BURULAŞ'a 300-350 milyon, BUSKİ'ye 100 milyon lira para aktarmaya başladık. Borçların ödenmesi gerekiyor."

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