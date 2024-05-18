İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Belediyeyi 'sülale çiftliğine' çevirdi! Burdur'da tepki çeken atamalar
Güncel

Belediyeyi 'sülale çiftliğine' çevirdi! Burdur'da tepki çeken atamalar

31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li belediye başkanı, belediyeleri eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ediyor. Son olarak Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in belediyeyi 'sülale çiftliğine' çevirdiği ortaya çıktı.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 07:51 - Güncelleme:
Belediyeyi 'sülale çiftliğine' çevirdi! Burdur'da tepki çeken atamalar
ABONE OL

CHP'li belediyelerdeki eş, dost ve akraba istihdamı sınır tanımıyor. Burdur'da, BBP'nin 31 Mart seçimlerindeki adayı Muhammet Taşkın, Özgür Özel'in CHP'li belediyelerde akraba kadrolaşmasına izin vermeyeceğini, yapanları geri aldıracağını ilan ettiğini söylemesine rağmen, CHP'li Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, belediyeyi 'sülale çiftliğine' çevirdiğini öne sürerek akraba listesini açıkladı.

YARDIMCILARI AKRABASI

Taşkın'ın listesine göre, Ali Orkun Ercengiz'in teyzesinin oğlu Ali Say hem başkan yardımcısı hem de Su İşleri Birim Şefi, Ali Say'ın eşi Naile Say İmar Müdürlüğü personeli, Ali Say'ın kardeşi Eren Say, Park Bahçeler Müdürlüğü personeli, teyzesinin damadı Mustafa Bozkurt hem başkan yardımcısı hem de İmar Müdürü, teyzesinin oğlu Ali Burak Polat Özel Kalem Müdürü, Polat'ın eşi Müzeyyen Polat itfaiye personeli, köylüsü Hülya Eraslan da belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Özgür Özel'in üniversite arkadaşı olan Ali Orkun Ercengiz ise Ali Say ile dedelerinin kardeş olduğunu, Mustafa Bozkurt'un 2007'den beri belediyede çalıştığını ve 2021'de ihtiyaç duyulması üzerine başkan yardımcılığına atandığını, Hülya Eraslan'ın 28 yıllık belediye çalışanı olduğunu öne sürerek, "Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız? Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz. Yani yeni yaptığım bir atama yok" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.