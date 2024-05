Belediyeyi 'sülale çiftliğine' çevirdi! Burdur'da tepki çeken atamalar

CHP'li belediyelerdeki eş, dost ve akraba istihdamı sınır tanımıyor. Burdur'da, BBP'nin 31 Mart seçimlerindeki adayı Muhammet Taşkın, Özgür Özel'in CHP'li belediyelerde akraba kadrolaşmasına izin vermeyeceğini, yapanları geri aldıracağını ilan ettiğini söylemesine rağmen, CHP'li Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, belediyeyi 'sülale çiftliğine' çevirdiğini öne sürerek akraba listesini açıkladı.

YARDIMCILARI AKRABASI

Taşkın'ın listesine göre, Ali Orkun Ercengiz'in teyzesinin oğlu Ali Say hem başkan yardımcısı hem de Su İşleri Birim Şefi, Ali Say'ın eşi Naile Say İmar Müdürlüğü personeli, Ali Say'ın kardeşi Eren Say, Park Bahçeler Müdürlüğü personeli, teyzesinin damadı Mustafa Bozkurt hem başkan yardımcısı hem de İmar Müdürü, teyzesinin oğlu Ali Burak Polat Özel Kalem Müdürü, Polat'ın eşi Müzeyyen Polat itfaiye personeli, köylüsü Hülya Eraslan da belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Özgür Özel'in üniversite arkadaşı olan Ali Orkun Ercengiz ise Ali Say ile dedelerinin kardeş olduğunu, Mustafa Bozkurt'un 2007'den beri belediyede çalıştığını ve 2021'de ihtiyaç duyulması üzerine başkan yardımcılığına atandığını, Hülya Eraslan'ın 28 yıllık belediye çalışanı olduğunu öne sürerek, "Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız? Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz. Yani yeni yaptığım bir atama yok" dedi.