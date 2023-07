Dün Belen'in Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangına müdahale eden ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.

BAKANLAR YANGIN BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etmek için Hatay Belen'e gitti.

Yumaklı, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İlçedeki geçici Hatay Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinden dün saat 13.57 itibarıyla gelen yangın ihbarına, 8 dakika içerisinde müdahale edildiğini söyledi.

Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada da yaklaşık yüzde 21 nem ve saatte 21 kilometre hızla esen bir rüzgar söz konusu idi. Arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi hemen hava ve kara araçlarını bölgeye sevk ettiler. 17 hava aracıyla başladı, daha sonra yaklaşık 80'e yakın kara aracı ve yaklaşık 450'ye yakın Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli müdahil oldu. Sayın Valimiz, diğer kamu kurumlarının, AFAD'ın Başkanı da dahil olmak üzere vekillerimiz, bütün kurumlar, kuruluşlar omuz omuza vererek, jandarmamızdan da diğer askeri birliklerimizden de kamu kurumlarımızdan da araç gereç ve personel takviyesiyle çok şükür akşam 19.00 sularında söylemiştim 'enerjisi düşmeye başladı' diye. Şu an itibarıyla çok lokal bazı yerlerde devam ediyor olmakla birlikte çok şükür büyük bir risk olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu her şeyin bittiği ya da yangının tamamen kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Hem gecenin ilerleyen saatlerinde oluşabilecek hava şartları hem de nemle alakalı sıkıntılı bir durum, belki yine riskli bir durum oluşturabilir ama şu an itibarıyla yaklaşık etkilenen alanın 230 hektara çıktığıyla ilgili bizim, arkadaşlarımın bir ölçümü vardı. Şu an itibarıyla bu yaklaşık 100 hektarlık bir alana doğru inmiş vaziyette, 120 hektar civarında diyelim buna. An itibarıyla büyük bir risk olduğunu söylememekle beraber arkadaşlarımızın tamamıyla kontrol altına almakla ilgili çabaları devam etmekte."

"ŞU ANDA SORUNUMUZ 3 YANGIN"

Yumaklı, saat 16.27 civarında Çanakkale'de çok geniş bir alanda hızlı bir rüzgarla birlikte başlayan başka bir yangının meydana geldiğini ve bu yangında da yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiğini aktardı.

Bölgenin aslında tarım arazilerinin bulunduğu bir bölge olduğunu ancak yangının yer yer de ormanlık alanlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yine burada da hava araçları ve kara araçlarıyla müdahale edildi. Halihazırda Çanakkale'de şu anda 2 gece görüş hava aracıyla birlikte arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. Bundan yaklaşık bir yarım saat sonra 17.00 gibi Mersin Gülnar'da başladı. Yine buraya da yaklaşık 12 hava aracı yönlendirildi. Halihazırda şu anda orada da 3 gece görüş hava aracı ve diğer kara araçlarıyla müdahaleler sürüyor. Sabah 06.55'ten bu ana kadar yaklaşık 19 yangın, orta ve üstü çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve an itibarıyla kontrol altına alındı. Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz. Hem İçişleri Bakanı'mız hem diğer kamu kurum kuruluşları, bölgelerin, illerin valileri çok yoğun bir şekilde yangının kontrol altına alınması için el ele, kol kola omuz omuza vermiş bir şekilde mücadele etmeye devam ediyorlar."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir can kaybı olmadığını belirterek, "Hem Hatay, hem Çanakkale, hem de Mersin'deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Şuana kadar bir can kaybımız yok bu bizim tesellimiz. 13.57'den itibaren bizzat bakanımız merkezden takip etti" dedi.

"2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Bir orman yangını olduğu zaman ciğerimiz yanıyor. Bir seferberlik ortamında tüm kurum ve kuruluşlar hemen olay yerine geliyorlar. Yangın tecrübesi ve onunla ilgili çalışmanın zorluğunu da biliyoruz.

Yangının büyümemesi için çok uğraş sarf edildi. İnşallah enerjisi düşen bu yangının tez zamanda söndürülmesini umut ediyoruz. Vatandaşlarımız riskli olan hanelerden başlamak üzere tahliye edildi. Yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Yangının sebebiyle alakalı nereden kaynaklandığı ile ilgili jandarmamız titiz çalıştı. Bir evde iki kişi sazlık alanın temizlenmesi için ateş yakıp bunu kontrol edemiyorlar. Adli soruşturma başlatıldı. Bu vatandaşlar yakalandı."

Adalet Bakanı Tunç: 2 şahıs gözaltına alınmıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hatay'da çıkan orman yangını soruşturmasında 2 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay, Mersin, Çanakkale illerimiz başta olmak üzere değişik alanlarda çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinesinde söndürme çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valiliklerimiz ve AFAD tarafından riskli alanlardaki vatandaşlarımızın yerleşim yerlerinden tahliyeleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tunç paylaşımının devamında "Yangınların çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar derhal başlatılmış olup, Hatay Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde çıkan orman yangını soruşturmasında iki şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

"YAKLAŞIK 90 HEKTARLIK BİR ALANDA YANGININ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soğukoluk Mahallesi'nde çıkan yangına ekiplerin anında müdahaleye başladığını söyledi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Takribi 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor. Bugün özellikle nemin az olması ve diğer taraftan rüzgarın olmasıyla beraber yer yer yangının etkisi artıyor. Bölgemizde gerek havadan, gerekse karadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah daha fazla olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Bölgemizde bulunan 3 mahallede vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangın yer yer ikametgahlara sıçradı. Oralarda mal zararı dışında başka bir sorun yok, ekiplerimiz müdahale etti. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız."

MERSİN VE ÇANAKKALE'DEKİ YANGINLARA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Hatay'ın ardından, Mersin ve Çanakkale'de de orman yangınları çıktı.

MERSİN

Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Çavuşlar Mahallesi'nde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor.

ÇANAKKALE

Hatay ve Mersin'deki yangınlara müdahale sürerken bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi.

Kentin merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİR KÖY TAHLİYE EDİLİYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tarım alanında başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlerin ulaştığı Kemel köyü tahliye edilirken, yangının geniş alanda etkili olduğu kaydedildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.

Söndürme çalışmalarında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek veriyor.

Alevleri söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın, can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir."

Köyden tahliyesi sağlanan vatandaşların, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği öğrenildi.