CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Alinur Aktaş'ın 'Belediye bütçesiyle seçim harcamaları yaptığı' iddiasında bulundu. Bu suçlamalara cevap veren Aktaş, "CHP'li belediyelerden yükselen yolsuzluk, usulsüzlük, para kuleleri ve delege pazarlıkları konusunda ne yapacağını bilemeyen Özgür Özel, tertemiz bir şekilde gerçekleştirdiğim Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemiyle ilgili aslı olmayan 'sözde' belgelerle şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunuyor" dedi. Söz konusu iftiralarla ilgili yargıya başvurduğunu da belirtti.

Aktaş, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kenti ziyaretinde yaptığı harcamanın belgelerini sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı: Siz konuşuyorsunuz ama ben belge ortaya koyuyorum. CHP Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin ağırlanmasına Bursa Büyükşehir Belediye bütçesinden yapılan harcamaların belgesini paylaşıyorum" dedi. Belgelere göre Özgür Özel'in 25-26 ve 27 Temmuz 2024'te Bursa ziyaretine 2 milyon 488 bin TL yemek, 1 milyon 134 bin 840 TL konaklama, 606 milyon 375 bin TL de ikram harcaması olmak üzere toplam 4 milyon 229 bin TL harcanmış.

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