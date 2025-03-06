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Belgesi ortaya çıktı! Özel için belediye bütçesinden 4 milyon 229 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Alinur Aktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyaretinde belediye bütçesinden yapılan 4 milyon 229 bin TL'lik harcamanın belgesini ortaya çıkardı.

HABER MERKEZİ6 Mart 2025 Perşembe 08:13 - Güncelleme:
Belgesi ortaya çıktı! Özel için belediye bütçesinden 4 milyon 229 bin TL
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Alinur Aktaş'ın 'Belediye bütçesiyle seçim harcamaları yaptığı' iddiasında bulundu. Bu suçlamalara cevap veren Aktaş, "CHP'li belediyelerden yükselen yolsuzluk, usulsüzlük, para kuleleri ve delege pazarlıkları konusunda ne yapacağını bilemeyen Özgür Özel, tertemiz bir şekilde gerçekleştirdiğim Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemiyle ilgili aslı olmayan 'sözde' belgelerle şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunuyor" dedi. Söz konusu iftiralarla ilgili yargıya başvurduğunu da belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Alinur Aktaş

Aktaş, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kenti ziyaretinde yaptığı harcamanın belgelerini sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı: Siz konuşuyorsunuz ama ben belge ortaya koyuyorum. CHP Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin ağırlanmasına Bursa Büyükşehir Belediye bütçesinden yapılan harcamaların belgesini paylaşıyorum" dedi. Belgelere göre Özgür Özel'in 25-26 ve 27 Temmuz 2024'te Bursa ziyaretine 2 milyon 488 bin TL yemek, 1 milyon 134 bin 840 TL konaklama, 606 milyon 375 bin TL de ikram harcaması olmak üzere toplam 4 milyon 229 bin TL harcanmış.

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