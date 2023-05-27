Belgrad'da ''Türk Mutfağı Haftası'' kapsamında Hatay yemekleri tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un ev sahipliğinde, Hatay'a ait lezzetler misafirlere sunuldu.

Büyükelçilik Resmi Konutu'nda düzenlenen akşam yemeği davetinde, Sırbistan'ın önde gelen basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile yemek bloggerları ve influencerlar yer aldı.

Büyükelçi Aksoy, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk mutfağının yüzyıllarca bir arada yaşayan halklar için pek çok ortak nokta barındırdığını belirtti.

Aksoy, Sırbistan halkına ve makamlarına, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında gösterdikleri destek ve dayanışma için teşekkürlerini iletti.

Büyükelçinin eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy da Hatay'ın gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer aldığını, Türk mutfağının sıfır atık felsefesiyle geliştiğini, birçok özelliğiyle sürdürülebilir olduğunu kaydetti.

Canan Parmaksızoğlu Aksoy, Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının Sırpça tercümesinin de yayımlandığına değinerek, kitabın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül 2022'de Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyarette eşi Emine Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic'in teşrifleriyle Sırbistan'da tanıtıldığını hatırlattı.

Hatay yemeklerinde yer alan biberli ekmek, zeytin salatası, kısır, humus, tepsi kebabı ve künefe hakkında bilgiler paylaşılan etkinlikte, Türk ve Sırp mutfağının ortak özelliklerine ve farklılıklarına değinildi.