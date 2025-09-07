Belediye iştiraki BELTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, İstanbul Başsavcılığı'na ifade verdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi de olan Gedik, belediyeye ait taşınmazların satışı ile reklam panolarının kiralanması süreçlerinin, dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın talimatıyla yapıldığını söyledi.

Gedik, kendisinin imza dışında sürece fiilen dahil olmadığını iddia etti. Savcılık ifadesinde Akpolat'ın Eylül 2024'te meclis üyelerine ekonomik sıkıntı nedeniyle taşınmazları sattıklarını, gerekirse başka taşınmazları da satabileceklerini söylediğini anlatan Gedik, satış sürecini Başkan Yardımcısı Ozan İş ve İhale Danışmanı Mustafa Mutlu'nun yönettiğini kaydetti.

Gedik, "BELTAŞ'ın almış olduğu her karar Rıza Akpolat'ın talimatı ve bilgisi dahilinde alınır. Ben de taşınmaz sürecinde kendisinin talimatıyla hareket ettim" dedi.