7 Eylül 2025 Pazar
  • BELTAŞ başkanından yolsuzluk itirafı: Bütün talimatları Akpolat verdi
Güncel

BELTAŞ başkanından yolsuzluk itirafı: Bütün talimatları Akpolat verdi

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında önemli bir ifade gün yüzüne çıktı. Belediye iştiraki BELTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Gedik, “BELTAŞ'ın almış olduğu her karar Rıza Akpolat'ın talimatı ve bilgisi dahilinde alınır. Ben de kendisinin talimatıyla hareket ettim' dedi.

Yeni Şafak7 Eylül 2025 Pazar 08:29
BELTAŞ başkanından yolsuzluk itirafı: Bütün talimatları Akpolat verdi
Belediye iştiraki BELTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, İstanbul Başsavcılığı'na ifade verdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi de olan Gedik, belediyeye ait taşınmazların satışı ile reklam panolarının kiralanması süreçlerinin, dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın talimatıyla yapıldığını söyledi.

Gedik, kendisinin imza dışında sürece fiilen dahil olmadığını iddia etti. Savcılık ifadesinde Akpolat'ın Eylül 2024'te meclis üyelerine ekonomik sıkıntı nedeniyle taşınmazları sattıklarını, gerekirse başka taşınmazları da satabileceklerini söylediğini anlatan Gedik, satış sürecini Başkan Yardımcısı Ozan İş ve İhale Danışmanı Mustafa Mutlu'nun yönettiğini kaydetti.

Gedik, "BELTAŞ'ın almış olduğu her karar Rıza Akpolat'ın talimatı ve bilgisi dahilinde alınır. Ben de taşınmaz sürecinde kendisinin talimatıyla hareket ettim" dedi.

