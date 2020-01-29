29.01.2020 08:18 - Güncelleme: 29.01.2020 08:18

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yardımların dağıtımını yerinde yönetmesi için İBB Başkanı İmamoğlu’nu Elazığ’a gönderdiğini söylemişti. Afet bölgesine giden İmamoğlu, Elazığ’da depremzedelerle fotoğraf çektirdikten sonra Malatya’ya ardından da Tunceli’ye geçti.

Birkaç gündür ortalarda görünmeyen İmamoğlu’nun, enkazdaki kurtarma çalışmaları sürerken Erzurum Palandöken’deki lüks bir otelde tatil yaptığı, kendisiyle fotoğraf çektiren vatandaşların sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Gündeme gelen tatil sonrası çok sayıda tepki alan İmamoğlu, Twitter’dan ailesiyle birlikte kar tatili fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafların altına da “Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum” yazdı.

‘BENİ NEDEN İŞTEN ÇIKARDIN’

İmamoğlu’nun mesajının altına binlerce tepki yorumu geldi. İmamoğlu’nu eleştirenler, İstanbul’un sel baskınıyla boğuştuğu günlerde Bodrum’da tatilde olmasını hatırlattı.

Akşam'ın haberine göre, en çarpıcı mesaj ise İmamoğlu tarafından işten çıkarıldığı için kış günü ailesine ekmek götüremeyen eski İBB çalışanından geldi. İmamoğlu’nun yönetime gelmesiyle kendisine gönderilen ‘Görülen lüzum üzerine iş akdinize son verilmiştir’ mesajını paylaşan Ahmet Ateş “Başkanım beni neden çıkardınız işten” diye yazdı.

SOĞUKTA EKMEK NÖBETİNE DEVAM

İBB iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, İSPER, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT, İSTGÜVEN ve Spor İstanbul’da işten çıkarılan bin 500 işçinin başlattığı protestolar, 154 gündür devam ediyor. İşçilerin arasında İmamoğlu’na mesaj atan Ahmet Ateş de yer alıyor.

18 KİŞİ DAHA

İmamoğlu’nun göreve gelir gelmez 2 bin 500 kişiyi işten kovduğu İSMEK’te dün 18 öğretmenin daha işine son verildi. Kovulan öğretmenler arasında İSMEK’te 22 yıldır görev yapanlar da bulunuyor.

ODANIN GECELİĞİ 1275 EURO

İmamoğlu ailesinin konakladığı Sway Hotel’de suitin geceliği 1275 euro. Standart odanın geceliği ise 420 euro. Oteldeki oda fiyatları sezon ve doluluk oranlarına göre daha da yükselebiliyor.

BODRUM TATİLİ DE ÇOK TARTIŞILMIŞTI

İstanbul’daki sel felaketinde birçok işyerini su basmış ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Bodrum’da tatilde olduğu ortaya çıkan İmamoğlu, eleştiriler üzerine İstanbul’a gelip esnaf ziyaretleri yapmış ve ardından tekrar Bodrum’a dönüp tatiline devam etmişti.