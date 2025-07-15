''Benim kızım kahramanlar gibi şehit oldu''

15 Temmuz'da cuntacıların hedef aldığı; Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik hain saldırıda şehit düşen 43 kahramandan biri olan, 38 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Sağır, vasiyeti üzerine Cebeci Polis Şehitliği'ne defnedildi. Kalkışmadan 2 gün önce 'Temel Özel Harekat Kursu'nda uzman eğitimci olarak görevlendirilen, özel harekat polisi Zeynep Sağır, bu kapsamda Sivas'tan Ankara'ya gidip yeni görevine başlamıştı.

9 YILDIR ACISI DİNMEDİ

15 Temmuz'daki hain saldırıda şehit düşen Zeynep Sağır'ın, Adana'daki baba ocağında aradan geçen 9 yıla rağmen hala yas var. AKŞAM'a konuşan baba Osman Çetin (75), "Bu dünyaya böylesine özel ve güzel bir evlat getirdiğim için hem mutluyum, hem de gururluyum. Benim kızım bir kahramandı ve kahramanlar gibi şehit oldu. Nerede görev verilirse yaptı. Aradan 9 yıl geçti ama acısı hala kor gibi yüreğimizi yakıyor" ifadelerini kullandı.

DİPSİZ KUYU GİBİ KARANLIK

Kızıyla en son, kalkışmadan 10 gün önce; 'Ramazan Bayramı'nda yüz yüze görüştüklerini anlatan Osman Çetin, "O gün hala dün gibi aklımda. Kızım ve torunlarımla birlikte keyifli ve güzel bir bayram yaşamıştık ama sonrası, sonrası dipsiz bir kuyu gibi karanlık. Bayramdan bir hafta sonra; 15 Temmuz'da o hain gecede kızımı kopartıp aldılar benden. Bizim şehidimiz kefeniyle gitti onlar ortada kalacak" diye konuştu.

HAİNLERİN DE YÜREĞİ YANSIN

Osman Çetin, "Bizim yüreğimiz yandı, onların da; ailelerinin de yürekleri yansın. Kızım şu an karşımda olsa; ona doya doya sarılır, onu ne kadar sevdiğimi anlatırdım ama ne fayda. Allah bin bir türlü belalarını versin. O hainlerin de hak ettikleri en ağır cezaları almasını, bize yaşattıkları acıları yaşamalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımız, bir gün idam cezasını geri getirirse; bu hainleri tek tek asarlarsa belki o zaman yüreğimiz bir nebze de olsa soğur" dedi.

'BEN KIZIMA ÇOCUKLARI ANNELERİNE DOYAMADI'

Şehit Zeynep Sağır'ın annesi Emine Çetin (63) ise, Ben kızıma; çocukları da annelerine doyamadı. Ben kızımın katillerinin asılmasını istiyorum. 15 Temmuz'daki o hain gecede bayram sevincimiz kursağımızda kalmıştı. Bayramı yaşayamamıştık. Acı ve gözyaşı vardı. Aradan 9 yıl geçti ama kızımı kaybetmenin acısı, hala ilk günkü gibi taze. İdam gelsin istiyorum. O hainler asılırsa belki o zaman içimiz soğur" çıkışını yaptı.