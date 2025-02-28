''Benimle Oynar mısın?'' için imzalar atıldı! Bakan Göktaş: Otizmin erken tespiti için tarama yapılacak

Bakan Göktaş, gelişimsel aksaklık riski taşıyan 15-36 ay arası çocukların taramadan geçirilerek erken müdahale ile desteklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hayat Holdingin iş birliğinde, Otistikler Derneğinin uzmanlığıyla hayata geçirilen "Benimle Oynar Mısın?" projesinin imza törenine katıldı.

Törende konuşan Göktaş, otizmli çocukların yaşamlarına umut katacak, onları ve ailelerini destekleyecek projenin hayırlı olmasını diledi.

Her otizmli çocuğun dünyaya kendine özgü pencereden baktığını ve keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir potansiyele sahip olduğunu belirten Göktaş, "Bizlere düşen görev onların bu potansiyelini ortaya çıkaracak ortamları hazırlamak, onları hayata hazırlamak, her birinin topluma tam ve etkin katılımlarını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Göktaş, "Bu projeyle otizmin erken tespiti için yapacağımız tarama çalışmalarıyla 0-3, bazen de 0-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik koruyucu çalışmalar yürüteceğiz. Bunun yanı sıra meslek personelimize sunacağımız özel bir eğitim programıyla, otizmli çocuklara ve ailelerine desteklerimizi artıracağız. Ayrıca ailelerin bilgi ve bilinç düzeyini artırarak çocuklarına yönelik tutum ve davranışlarında olumlu değişim sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlığımıza bağlı 4 otizm aktif yaşam merkezine uluslararası standartlarda özel bölümler kuracağız. Duyu bütünleme, uygulama evi, eğitim ve öfke kontrol odaları, bahçe oyun alanları, el sanatları ve müzik-sanat atölyeleriyle çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyeceğiz." dedi.

- "ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE AİLELERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Atölyelerle çocukların bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, hayata daha güçlü katılımlarına katkı sağlanacağını dile getiren Göktaş, "Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebileceği ortamlar oluşturarak onların yaşam kalitesini artıracağız. Projenin ilk pilot çalışmalarını İstanbul'dan başlatıyoruz ve süreçte başka illerde de projeyi yaygınlaştıracağız. Böylece, erken tespitle otizmli çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelere desteklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Aile destek hizmetlerini yaygınlaştırıp eğitim-rehabilitasyon süreçlerini geliştirdiklerine dikkati çeken Göktaş, "Ayrıca, geçen yıl Afyonkarahisar ve Antalya'da 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' kapsamında çalışmalar başlattık. Bu yıl bu çalışmayı 16 ilimizde daha yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu model ile Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli birey ve ailesi için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendiriyoruz. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

- "EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SEVGİ OLACAKTIR"

Göktaş, dezavantajlı gruplar dahil toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engelli kardeşlerimiz için eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere, tüm alanlarda önemli politikalar hayata geçirdik. Özel gereksinim sahibi her vatandaşımıza ihtiyacı doğrultusunda destek olduk. 'Otizm Spektrumlu Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı' ile de desteklerimizi sürdürüyoruz. Eylem planımızla erken teşhis ve müdahale programlarını güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Benimle Oynar Mısın?" projesinin, otizmli ve gelişimsel risk taşıyan çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Göktaş,"Bu süreçte en büyük gücümüz sevgi olacaktır. Çünkü inanıyoruz ki, farklılıklarımız bizleri zenginleştirir. Otizmli bireylerin toplumda hak ettikleri yeri almaları sadece onların değil, hepimizin daha iyi bir geleceğe ulaşması demektir. Onlar için attığımız bu adımın, umut dolu yarınların habercisi olmasını diliyorum." dedi.

- PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş'ın himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar ile Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy tarafından projeye ilişkin protokol imzalandı.

"Benimle Oynar Mısın?" projesi ile gelişimsel risklerin erken tespiti konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Sürecin getirdiği zorluklarla başa çıkabilmeleri için otizm tanısı almış 8 yaşa kadar çocukların ailelerine, psikososyal destek hizmetinin de sunulması hedefleniyor.

İstanbul'da belirlenen 7 pilot merkezde uygulanmaya başlanacak program kapsamında, 5 binden fazla aileye bilgilendirme yapılması, 15-36 ay arası çocukların gelişimsel taramadan geçirilmesi ve tarama sonuçlarına göre yaklaşık 100 çocukla birebir uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.