“Benzeri bulunmayan” tank devlet testlerine başlıyor

Rusya'nın Armata platformuna dayanan T-14 tankının önümüzdeki yıl Savunma Bakanlığının bilimsel ve araştırma kurumlarında test ve denetime tabi tutulacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Evrensel Armata platformunda oluşturulan ve Kara Kuvvetleri için geliştirilen T-14 tankının üretici denemeleri tamamlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın bilim ve araştırma kurumlarında devlet denemelerine 2019 yılında başlanacak.” denildi.

Sovyet döneminden bu yana kullanılan tankların yerini alacak olan yeni nesil ana muharebe tankı T-14, dünyanın tek savaş sonrası üçüncü nesil tankı olarak anılıyor. Rusya, Armata'nın dünyada benzerleri olmayan tek tank olduğunu iddia ediyor.

En büyük özelliği taretinin otomatik olması olan T-14 Armata, bu sayede sadece 3 mürettebatla kontrol edilebiliyor. Mürettebat ile taret ve arka bölüm arasının zırhla ayrıldığı tank, bu ayrım sayesinde olası isabet alma durumlarında kayıp verme riskini azaltıyor. Mürettebat ayrıca termal kamera ve lazer sensörlerinden gelen görüntüleri tank içindeki monitörden görebiliyor.

Dakikada 10-12 atış yapabilen T-14, 125 mm’lik 2A46 yivsiz top ile 7 bin metreden hedefini vurabilmesinin yanı sıra lazer güdümlü füzeler de ateşleyebiliyor. Toplam 45 adet mermi taşıma kapasitesine sahip olan tankın üzerinde hafif silah olarak 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek yer alıyor.

50 ton ağırlığındaki T-14 tankı 10,8 metre uzunluğuna, 3,5 metre genişliğine ve 3,3 metre yüksekliğe sahip olmasının yanında, 90 km hız ile 500 km herekât menziline sahiptir.

Armata platformunu temel alan T-14 tankı ilk defa 9 Mayıs 2015 tarihinde Kızıl Meydan'daki Zafer Bayramı geçit töreninde halka tanıtılmıştı.

Savunma Bakan Yardımcısı Aleksei Krivoruchko daha önce konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Armata savaş platformuna dayanan 132 adet T-14 tank ve T-15 piyade savaş aracının teslimi için Uralvagonzavod ile sözleşme imzaladığını ve bunların 2021 yılına kadar tamamlanması gerektiğini" söylemişti.