Benzin istasyonunda sürpriz doğum

DHA 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:52

Sultanbeyli'de bir benzin istasyonunda yaşanan sürpriz doğum, Gürkan Turan isimli bir vatandaşın hamile eşini özel bir hastaneye yetiştirmeye çalışırken yaşandı. Gürkan Turan eşi Lela Turan'ın doğum sancılarının başlaması üzerine önce Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hastaneden sezaryen doğum yapılamayacağı cevabını alan Gürkan Turan, daha sonra eşini alarak özel bir hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Bu esnada eşi Lela Turan'ın sancılarının artması üzerine aracını Sultanbeyli'de bir benzin istasyonuna çeken Gürkan Turan, istasyon görevlilerinden yardım istedi. Benzin istasyonunda görev yapan Melek isimli bir kadın, doğumun gerçekleşmesine yardım etti. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe ise, istasyonda kendilerine yardım eden Melek isimli personelin adı verildi. Yaşanan doğumdan sonra hastaneye giden anne Lela Gürkan ile bebek Linda Melek'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneden çıktıktan sonra petrol istasyonuna gelen aile, çalışanlara teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.