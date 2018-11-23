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Benzinde 16 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 16 kuruş olarak yansıyacak.
 
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,39 liradan 6,23 liraya, İzmir'de 6,49 liradan 6,33 liraya inecek.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 
İki ilde benzin motorinden daha ucuz olacak
 
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından Türkiye'de ilk kez bazı illerde benzin motorinden daha ucuz olacak. Van'da benzin motorinden 2 kuruş, Antalya'da ise 1 kuruş daha ucuza satılacak.
 
Diyarbakır'da iki ürün de pompada aynı fiyattan işlem görürken, diğer illerde benzin fiyatları motorin fiyatlarına yakın olacak.
 
Uzmanlar, benzinin litre fiyatının motorinin altına düşmesinde asıl etkenin, uluslararası piyasalardaki ve Akdeniz piyasasındaki fiyatlarda yaşanan değişiklik olduğunu belirtiyor.
 
Kasımda benzin 73 kuruş ucuzladı
 
Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
 
Fiyatlarda, ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim yapılıyor. Bu çerçevede benzin fiyatlarında kasım ayı içinde 57 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Bugünkü indirimin ardından benzin toplamda 73 kuruş ucuzladı.
 
Motorin fiyatlarında ise ÖTV'den karşılanan miktarın altına inilmesiyle 22 Kasım'da pompaya 13 kuruşluk indirim yansıtılmıştı.

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