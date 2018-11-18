Benzine indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, "20 Kasım salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz" dedi.

İndirim motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruş olacak. Benzindeki indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Yapılan indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı 5 kuruşa inecek.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, yaptığı açıklamada 20 Kasım 2018 Salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim beklediklerini açıkladı.

Genel Başkan Okumuş şunları söyledi:

"20 Kasım 2018 Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruşluk indirim bekliyoruz.

BENZİNDEKİ İNDİRİM POMPAYA YANSIYACAK

Benzinde devletin ÖTV alacağı kalmadığı için Salı gününden geçerli olacak 19 kuruşluk indirim pompaya yansıyacak.

MOTORİNDE DEVLETİN 27 KURUŞLUK ÖTV ALACAĞI 5 KURUŞA DÜŞECEK

Motorinde devletin 27 kuruşluk ÖTV alacağı kaldığı için 22 kuruşluk motorin indirimi pompaya yansımayacak. Devletin ÖTV alacağı 5 kuruşa gerileyecek.

İNDİRİMLE BİRLİKTE SON 1 AYDA BENZİN 57 KURUŞ UCUZLAMIŞ OLACAK

Salı gününden geçerli olacak 19 kuruş indirimle birlikte son 1 ay içinde benzinin pompa satış fiyatı 57 kuruş ucuzlamış olacak.

BENZİN VE MOTORİN ARASINDAKİ FİYAT FARKI 5 KURUŞA DÜŞECEK

Benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı, benzinde Salı gününden geçerli olacak indirimle birlikte 5 kuruş seviyelerine düşecek.

Bazı yerlerde katkılı motorinle, katkısız benzinin fiyatları neredeyse başa baş olacak"