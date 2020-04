Berat Kandili 2020 ne zaman? İşte Berat Kandili'nin önemi ve 2020 dini günler takvimi

05 Nisan 2020 Pazar 11:28 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 11:28

Ülkece koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde müminler Berat Kandilinde dualar edip salgının son bulması ve günahlarımızın affolması için Allah'a yalvaracak. Şaban ayının 14. günü idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat kandili ne zaman? Müslüman alemi için çok önemli bir yere sahip olan Berat kandili gecesinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? İşte 2020 yılı içerisinde olan dini günler takvimi

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak bilinen Berat kandili, Arapça'da temize çıkmak anlamını taşır. Müminlerin af dilediği, günahlarından arındığı gün olduğuna inanılması nedeniyle Berat kandili denmişti. 2020 yılında Berat kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

BERAT NE DEMEK?

Berat, Osmanlı döneminde bir göreve getirilen, aylık bağlanan, ayrıcalık, nişan ya da san verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu anlamına gelir.

Dolayısıyla Peygamber efendimiz Hazreti Muhammet’e, Cebrail aracılığıyla peygamberliğinin bildirildiği, şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan geceye Berat gecesi adı verilmiştir.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk”, vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

BERAT GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Müslümanlarca kutsal sayılan Berat gecesi, daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir. Başka bir rivayete göre de; Hz. Peygamber, "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur.

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de bu güne ayrı bir önem kazandırır.Hz. Peygamber'in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler, bu geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus ibadet ve kutlamaların dinde yeri olmadığını kabul ederler.Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur.

Gazzâlî, bu gece her rek'atında Fâtiha sûresinden sonra on bir İhlâs sûresi okunmak suretiyle kılınacak 100 rekat veya her rek'atında Fâtiha'dan sonra yüz İhlâs okunan on rek'at namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet naklettiği halde, Zeynüddin el-Irâki ile Nevevî bunun aslının olmadığını söylemişlerdir.