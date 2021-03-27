AA 27 Mart 2021 Cumartesi 21:45 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 21:45

Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa halk yoğun ilgi gösterdi. Programın sonunda cemaat dua etti.

- Mersin

Mersinliler, kentin en büyük ibadet merkezi olan 6 minareli Muğdat Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programına yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve dualarla devam eden programa katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlere de uyarak maske taktı, sosyal mesafeye özen gösterdi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin verdiği vaazın ardından kılınan namaz sonrası cami çıkışında kandil simidi dağıtıldı.

-Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi. Caminin dolması nedeniyle bazı kişiler avluya serilen halılar veya yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Programda İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili vaaz verdi. Gecede Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit okunup dualar edildi. Cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Osmaniye

Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla tarihi Envar-ül Hamid ile Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'nde mevlüt programı düzenlendi. Camilere gelenler maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, namaz kıldı, dua etti. Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.