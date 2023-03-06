Berat kandili etkinlikleri ve resimleri 2023! Okul öncesi Berat kandili etkinlikleri ve kartları

Berat kandili etkinlikleri, anasınıfı çocuklar tarafından bu hafta uygulanacak. Öğretmenler, çocuklara kandil için bir takım eğitici etkinlikler uygulayacak. Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Okul öncesi Berat kandili etkinlikleri ile İslam açısından kandil günlerinin önemi miniklere öğretilecek. İşte okul öncesi Berat kandili etkinlikleri, kartları ve resimleri 2023!

BERAT KANDİLİ ETKİNLİKLERİ VE RESİMLERİ 2023



Okul öncesi Kandil etkinlikleri, öğrencilere yaptırılarak velilere anlamlı hediyeler olarak verilebiliyor. Okul öncesi Berat Kandili etkinliklerini sayfamızdan bulabilirsiniz. En güzel Berat Kandili kartlarını öncesi okul öncesi öğrencileri ile Kandil etkinlikleri yapmak isteyen öğretmenler için derledik.

Okul öncesi Berat Kandili kartlarına hadisi şerifler yazıp pul ve sim gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Alternatif olarak bu hadislerden yine el yazısıyla kitap ayraçları hazırlayıp sevdiklerine hediye etmesini sağlayabiliriz.

BERAT KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı "Berâet"tir. Berat sözlükte; "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" demektir. Ayrıca bu geceye "Leyle-i Mübâreke" denir, bereketli bir gece. "Leyle-i Berâe" denir. "Leyle-i sâk" vesîka gecesi denir. "Leyle-i rahme" ve rahmet gecesi denir.

Berat gecesine ait 5 haslet vardır:

Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.

O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

İlâhi rahmet yayılır.

Mağfiret gecesidir.

O gece, Resûlullah'a (s.a.s.) şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.s.), Şaban'ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, ondördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, onbeşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir.