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Berat Kandili iftar vakti ne zaman? Berat Kandili orucu saat kaçta açılır? Berat Kandili iftar vakti 2020

Berat Kandilinde oruç tutan vatandaşlar, Berat Kandili iftar vaktinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Berat Kandili iftar vaktine çok az bir zaman kaldı. Berat Kandili orucu tutanlar akşam ezan vakti ne zaman? Berat Kandili iftar vakti 2020 ne zaman? sorularının cevaplarına haberimizin detaylarından uylaşabilirsiniz.

07 Nisan 2020 Salı  18:09 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 18:09
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Berat Kandili 2020 yılında 7 Nisan’da idrak ediliyor. Müslümanlar Berat Kandili vasıtasıyla bolca ibadet ve dua ediyorlar. Berat Kandili ibadetleri arasında olan Berat Kandili orucunu tutan vatandaşlar, 'Berat Kandili iftar vakti ne zaman? Berat Kandili orucu saat kaçta açılır?' sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm illerimiz için akşam ezanı saati ve il il namaz vakitleri…

İFTAR SAAT KAÇTA?

İbadetlerini gerçekleştirecek olanlar akşam ezanı saat kaçta okunuyor sorusunun yanıtını arıyor. Bugün Berat Kandilini idrak edecek müslümanlar, ilerleyen günlerde de ramazan ayını idrak edecek. 3 ayları oruç tutarak geçirenler iftar saatini bekliyor. Haberimizden Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm illerin cuma namaz ve ezan saatlerini öğrenebilirsiniz.

İstanbul: 19:42

Ankara: 19:26

İzmir: 19:47

Bursa: 19:41

Edirne: 19:52

Eskişehir: 19:35

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BERAT GECESİNİN ÖNEMİ

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

İstanbul, Ankara, İzmir kandil orucu iftar saati: 7 Nisanda akşam ezanı kaçta okunuyor

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

Cenab-ı Hak buyuruyor ki:

'Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...'(Duhan, 44/1-4)

Ayette geçen, 'mübarek gece'den maksat; Berat gecesidir. Kur'ânın bu gecede, Yedinci semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı.

Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur?

Peygamber Efendimizin, Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay, Şâban ayı idi.

Ayşe (r.a.) şöyle dedi:

“Resulullah hiç bir ayda, Şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.” (Müslim, Sıyâm 176; İbni Mâce, Sıyâm 30) Başka bir rivayette,

“Pek az bir kısmı hariç, Şâban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi.” denilmektedir. (Buhârî, Savm 52; Müslim, Sıyâm 177. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 30)

Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili’dir. Allah dostları bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini namazla eda etmiştir. Berat Kandilinde oruç tutmak müstehaptır. Berat kandilinde tutulan oruç nafile bir ibadettir.

Evlat nöbeti sürüyor

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