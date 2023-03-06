Berat Kandili yurdun dört bir yanında idrak edildi

Ankara
Berat Kandili nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili Özel Programı, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Malatya
Berat Kandili nedeniyle Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezindeki alanda kurulan çadır kentte program düzenlendi.
Gaziantep
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Fatih Millet Camisi'nde, Berat Kandili Programı düzenlendi.
Sivas
Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de Berat Kandili programı düzenlendi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da, Berat Kandili idrak edildi. Vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde namaz kıldı.
Niğde
Niğde Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
İskenderun
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çadır kentlerde Berat Kandili programı düzenlendi. Vatandaşlar namaz kıldı ve dua etti.