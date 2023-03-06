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Güncel

Berat Kandili yurdun dört bir yanında idrak edildi

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yurdun dört bir yanında idrak edildi. Vatandaşlar camilerde bir araya gelerek namazlar kılarak dua etti.

6 Mart 2023 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Berat Kandili yurdun dört bir yanında idrak edildi
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Ankara

Berat Kandili nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili Özel Programı, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Malatya

Berat Kandili nedeniyle Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezindeki alanda kurulan çadır kentte program düzenlendi.

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Fatih Millet Camisi'nde, Berat Kandili Programı düzenlendi.

Sivas

Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de Berat Kandili programı düzenlendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Berat Kandili idrak edildi. Vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde namaz kıldı.

Niğde

Niğde Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İskenderun

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çadır kentlerde Berat Kandili programı düzenlendi. Vatandaşlar namaz kıldı ve dua etti.

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