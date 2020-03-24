Berat ne demek? Berat Kandili 2020 ne zaman?

24 Mart 2020 Salı 17:59 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:59

Berat Kandili, müslümanlar tarafından mübarek üç aylar içerisinde bulunan özel bir gündür. Şaban ayı içerisinde bulunan Miraç ve Regaip Kandillerinden sonra Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Berat Kandili her sene olduğu gibi bu sene de dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Vatandaşlar Berat Kandili 2020 ne zaman? Berat ne demek? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Berat kelimesinin anlamı nedir? Berat Kandili 2020 ne zaman? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ 2020 NE ZAMAN?

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 7 Nisan Salı gününe denk geliyor. Ramazan ayı ise 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak.

BERAT NE DEMEK?

Berat, Osmanlı döneminde bir göreve getirilen, aylık bağlanan, ayrıcalık, nişan ya da san verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu anlamına gelir.

Dolayısıyla Peygamber efendimiz Hazreti Muhammet’e, Cebrail aracılığıyla peygamberliğinin bildirildiği, şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan geceye Berat gecesi adı verilmiştir.

İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Müslümanlar Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Sevdiklerinize eşinize dostunuza en güzel mesajları göndermek için haberimizi de takip edebilirsiniz.

Bir kısım Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara, "Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim" cevabını vermiştir.

Yüce Allah, Duhan Suresinde; "Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir..." buyurmuştur. Ayette geçen, "mübarek gece"den maksat; Berat veya Kadir gecesidir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; "tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen" der. Bu durum, sabaha kadar devam eder" buyurmuştur.