Berberi makasla yaralayan zanlı yakalandı

IHA 24 Mart 2020 Salı 15:18 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:18

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 15 Şubat’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı kuaför A.Ö.’yü makasla saldırarak ağır yaraladığı iddia edilen U.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan U.B. bugün Samsun Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen U.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.