İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beren'i kurtarırken öldürdüler! Soruşturma başlatıldı
Güncel

Beren'i kurtarırken öldürdüler! Soruşturma başlatıldı

Ankara'da asansör boşluğuna düşen Berensu Bolat'ın ölümüyle ilgili itfaiyeye soruşturma başlatıldı. 5. ve 6. katlar arasında kalan asansörden boşluğa düşen Berensu'nun kabinden indiği sırada, kendisini tutması gereken itfaiye görevlisinin elinde termos olduğu görüldü.

27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
Beren'i kurtarırken öldürdüler! Soruşturma başlatıldı
ABONE OL

Ankara Sincan'da 23 Temmuz'da bir binadaki asansör 6. katta arızalandı; 2 çocuk mahsur kaldı. Çocuklardan Berensu Bolat (13), durumu telefonla ailesine bildirdi. İtfaiyenin kurtarma çalışması sırasında Bolat, 5. kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan bina yöneticisi, adli kontrolle serbest kaldı. Bilirkişi raporunda; itfaiye ekiplerinin ihmali olduğu belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi adli ve idari soruşturma başlattı.

ELİNDE TERMOS!

Beren Su Bolat'ın dayısı Fatih Büyükata olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi. Büyükata, "Emniyet kemeri bağlaması gerekir; ama bağlanmıyor. İtfaiye eri elindeki fincanla, 'ağaçtan iner gibi in, ben seni tutacağım' diyor ama tutmuyor, çocuk arkasını dönüp aşağı doğru sarkınca, boşluğa bırakınca tutmuyor. Beren aşağıya düşüyor. Tamamen ihmalkarlık" diye tepki gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.