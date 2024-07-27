Ankara Sincan'da 23 Temmuz'da bir binadaki asansör 6. katta arızalandı; 2 çocuk mahsur kaldı. Çocuklardan Berensu Bolat (13), durumu telefonla ailesine bildirdi. İtfaiyenin kurtarma çalışması sırasında Bolat, 5. kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan bina yöneticisi, adli kontrolle serbest kaldı. Bilirkişi raporunda; itfaiye ekiplerinin ihmali olduğu belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi adli ve idari soruşturma başlattı.

ELİNDE TERMOS!

Beren Su Bolat'ın dayısı Fatih Büyükata olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi. Büyükata, "Emniyet kemeri bağlaması gerekir; ama bağlanmıyor. İtfaiye eri elindeki fincanla, 'ağaçtan iner gibi in, ben seni tutacağım' diyor ama tutmuyor, çocuk arkasını dönüp aşağı doğru sarkınca, boşluğa bırakınca tutmuyor. Beren aşağıya düşüyor. Tamamen ihmalkarlık" diye tepki gösterdi.