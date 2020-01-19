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Berlin'deki kritik ''Libya Zirvesi'' başladı

Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı

HABERİN
GALERİSİ
AA19.01.2020  16:59 - Güncelleme: 19.01.2020  17:32

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde Libya konusunda gerçekleştirilen zirve Berlin'de başladı. 

Libya Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.

DAVETLİLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Libya konulu konferansa davetli Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ,İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel içinde yer aldığı davetliler aile fotoğrafı çektirdi.

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