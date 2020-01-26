IHA 26.01.2020 12:07 - Güncelleme: 26.01.2020 12:31

Oyuncu Berna Laçin’in depremle ilgili paylaşımlarına tepkiler büyüyor. Laçin’in paylaşımlarına bir tepki de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Elazığ’da deprem olmuş, canlarımız gitmiş, yürekler yanmış, ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin. Nasıl bir devlet ve millet düşmanlığı. Deprem 6.5 veya 6.8 ne fark eder. Berna’ya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlere rahmet olsun” dedi.

ALİŞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ!

Alişan, “Bir de bunun gibiler var; deprem olmuş, insanlar ölmüş ama onun tek derdi devleti eleştirmek! Umrunda mı felaket?” ifadelerini kullandı.

Berna Laçin’in tepki çeken provokasyon içerikli bu tweet’i sonrası cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.