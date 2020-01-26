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Skandal deprem paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı! Berna Laçin'e tepkiler dinmiyor!

Elazığ merkezli meydana gelen deprem sonrası yaptığı paylaşımla hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'e tepkiler dinmiyor. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve sanatçı Alişan, Berna Laçin’in depremle ilgili paylaşımlarına tepki gösterdi.

IHA26.01.2020  12:07 - Güncelleme: 26.01.2020  12:31

Oyuncu Berna Laçin’in depremle ilgili paylaşımlarına tepkiler büyüyor. Laçin’in paylaşımlarına bir tepki de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Elazığ’da deprem olmuş, canlarımız gitmiş, yürekler yanmış, ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin. Nasıl bir devlet ve millet düşmanlığı. Deprem 6.5 veya 6.8 ne fark eder. Berna’ya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlere rahmet olsun” dedi.

ALİŞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ!

Alişan, “Bir de bunun gibiler var; deprem olmuş, insanlar ölmüş ama onun tek derdi devleti eleştirmek! Umrunda mı felaket?” ifadelerini kullandı.

Berna Laçin’in tepki çeken provokasyon içerikli bu tweet’i sonrası cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bakanlar depreme canlı yayında yakalandı

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