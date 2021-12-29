Bernotti 79 Markası; Türk Tekstilini Dünya Standartlarına Taşıyor

29 Aralık 2021 Çarşamba 11:44 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:44

Alanında uzman moda tasarımı ekibiyle çok özel çalışmalarda bulunan marka, Türk tekstilinin önemli isimlerinden biri. Bilindiği üzere Türk tekstili, dünya genelinde önemli bir yere sahip. Bu noktada sektörün gelişimine katkıda bulunan Bernotti 79, müşterilerinden olumlu yorumlara alarak yoluna devam ediyor.



Ürünlerini web sitesi üzerinden sunarak satın alma işlemlerini kolaylaştırıyor. Farklı kategorilerde bulunan onlarca ürün, güvenilir ödeme seçenekleri üzerinden kolaylıkla satın alınabiliyor. Ayrıca siparişin durumunu sorgulayabilen müşteriler, süreç dahilinde yaşanabilen sorunlarla ilgili uzman desteğine başvurabiliyor. Sunduğu imkanlarla dikkatleri üzerine çeken Bernotti 79, Türk tekstilini başarıyla yansıtıyor.

BERNOTTİ 79, RAKİPLERİNE FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR



Sektörde pek çok önemli rakibe sahip olan Bernotti 79, başarılı çalışmalarıyla rakiplerine fark yaratmaya devam ediyor. Bernotti 79 markasının kurucusu Bertan Can, "Yenilikçi ve kreatif tasarımlarımızı müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. Sektörü çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Bu durum, tasarımların ne yönde seyretmesi gerektiğini de belirlemekte. Analizlerimiz ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda uzman moda tasarımı ekibimizle tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Önemli çalışmalar doğrultusunda Türk tekstilini dünya standartlarına taşıdığımızı düşünüyoruz." ifadelerinde bulundu.

Sezona yönelik tasarımlar da gerçekleştiren ve yenilikçi tasarımlarını web sitesi üzerinden müşterilerine sunan marka, ürünlerin hızlı ve kolay bir şekilde satın alınmasını da mümkün kılıyor. Bu bağlamda dünyanın pek çok ülkesinden ürün satın alımı gerçekleştirilebilir. Müşteriler, ödeme sırasında kendilerine sunulan farklı ödeme seçeneklerinden herhangi birini kullanabilir. Böylelikle güvenilir bir ödeme gerçekleştirerek ürünlerine kısa sürede ulaşma şansı elde edebilir.