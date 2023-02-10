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Beş katlı bina çöktü: Yangın merdiveni ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Malatya'da, 5 katlı binanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı.

10 Şubat 2023 Cuma 15:24 - Güncelleme:
Beş katlı bina çöktü: Yangın merdiveni ayakta kaldı
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Zaviye Mahallesi'ndeki bina, Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depremde büyük hasar aldı.

Aynı gün yaşanan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde tamamen yıkılan binadan geriye sadece yangın merdiveni ayakta kalabildi.

Binanın bulunduğu mahallede yaşayan Halil Özgün, binanın yıkılışı sırasında çok yakınında bulunduğunu, enkaz altında kalmadığı için şükrettiğini söyledi.

Beş katlı binanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı

İlk depremin büyük hasara yol açtığını anlatan Özgün, yıkılan binanın yanındaki apartmanda yaşadığını, ikinci sarsıntının ardından caminin büyük zarar gördüğünü, yanındaki binanın da yıkıldığını aktardı.

Özgün, kendi evlerine henüz kontrol yapılmadığı için girmediklerine değinerek, "İkinci deprem de çok şiddetliydi. Zaten bina ikinci depremle yıkıldı. Ben de deprem sırasında oradaydım altında kalmadığımıza şükrettik" ifadesini kullandı.

"AYAKTA DURURKEN YER SALLANIYOR ZANNEDİYORUZ"

Muharrem Özdemir de ikinci depremin hasarından çok daha fazla etkilendiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dünyada belki yaşanmamış bir şeydi. İkinci deprem bizi çok etkiledi. Halen kendimizde değiliz, ayakta dururken yer sallanıyor zannediyoruz. Şimdi biz de birkaç eşya almak için evimize geldik, köye gidiyoruz. En azından kerpiç evlerde sıkıntı yoktur."

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