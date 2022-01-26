Beş ülkede günlük vaka sayısı 1 milyonu geçti

DHA 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:45 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:45

Avrupa'da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 501 bin 635 vaka tespit edilirken, 467 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da bir günde 186 bin 740 kişide Covid-19 tespit edildi ve 338 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de vaka sayısı 94 bin 326 olarak açıklanırken, can kaybı 439'a ulaştı. Almanya'da vaka sayısı 148 bin 408 olarak açıklandı ve can kaybı 184 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya'da 114 bin 877 vaka tespit edilirken, 382 kişi hayatını kaybetti.

Can kaybı 1810 olarak açıldı



İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 45 bin 986 olarak kaydedildi. Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1810 olarak açıklandı.