Besancenot: Dezenformasyon ve mezenformasyon, her ikisi de zararlı ama bir tanesi kasıtlı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (Stratcom Summit '24) son günü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İletişim ve Enformasyon Genel Direktör Yardımcısı Dr. Tawfik Jelassi ve Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming'in video mesajıyla başladı.

Program, video mesajların ardından BBC haber spikeri ve muhabiri Louisa Pilbeam moderatörlüğünde, NATO Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Besancenot ile "Bilgi Çağında Tehditlere Karşı Caydırıcılık ve Savunma: NATO ile Bir Söyleşi" başlıklı oturumla devam etti.

- "YAPAY ZEKANIN KARMAŞIKLIĞINI ELE ALIRKEN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ"

Katılımcılara video mesajla hitap eden Jelassi, Stratcom Summit '24 gibi bir etkinliği düzenlediği için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Stratejik iletişim alanında dünyanın önde gelen liderlerini, uzmanlarını ve profesyonellerini, 'Yapay Zeka ve İletişim: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm' teması altında bir araya getirerek çağımızın en ciddi sorunlarından biri hakkında diyaloğu başlatmak suretiyle liderlik ortaya koymuş bulunmaktasınız. Bir Türk atasözü şöyle der: 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var.' Bu atasözü, bize yapay zeka karmaşıklığını ele alırken işbirliğinin gerekliliğini hatırlatmaktadır." şeklinde konuştu.

"Yapay zekanın karmaşıklığını ele alırken anlamlı çözümler yaratmak için hükümetler, sivil toplum ve özel sektör olarak güçlerimizi birleştirmeliyiz." diyen Jelassi, dezenformasyonun yaygınlaşması, yapay zekanın etik yönetişimi ve dijital becerilere duyulan acil ihtiyacın, gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği zorluklardan birkaçı olduğuna dikkati çekti.

Jelassi, UNESCO'nun, 194 üye ülkesi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör şirketleriyle birlikte çalışarak yapay zeka odaklı iletişim teknolojilerinin insan onurunu, eşitliği ve barışı desteklemesini sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

- "BM, DAHA SAĞLIKLI BİR ENFORMASYON ORTAMI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR"

Fleming de video mesajla hitabında, dijital çağın milyarlarca insana aynı anda ulaşma imkanı verdiğine dikkati çekerek, "Yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemeler, iletişim kurma şeklimizde devrim yaratıyor. Dünyanın dört bir yanındaki iletişimciler, BM de dahil olmak üzere sektörler arasında yeni araçları benimsiyor. Örneğin, ben ve ekibim içerik üretimini desteklemek için üretken yapay zekanın kullanımını araştırıyoruz." dedi.

Gelişen teknolojinin yeni fırsatlar sunmanın yanı sıra zorluklar da getirdiğine işaret eden Fleming, "BM, bu durum karşısında kayıtsız kalmamaktadır. Yapay zekanın kamu yararına kullanımı konusunda çeşitli yöntemler araştırma ve dünyanın kenetlenerek yönetişim ile ilgili ortak ilkeler üzerinde anlaşma sağlaması çabası içindeyiz." diye konuştu.

Fleming, BM'nin zararlı içeriklerin teşvik edilmediği ve dezenformasyondan sağlanan gelirlerin ortadan kaldırıldığı, daha sağlıklı enformasyon ortamı oluşturmayı hedeflediğine dikkati çekti.

- "DEZENFORMASYON VE MEZENFORMASYON, HER İKİSİ DE ZARARLI AMA BİR TANESİ KASITLI"

Video mesajların ardından aynı oturumda konuşan Besancenot da Stratcom Summit '24 gibi bir etkinliği düzenlediği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Besancenot, kitlelerin bölünmüş halde olduğuna işaret ederek, geliştirilen araçların herkese ulaştırılabilmesi için özelleştirilmesinin gerektiğini belirtti.

NATO'nun yıllardır teknolojik anlamda bazı araçlara yatırım yaptığını söyleyen Besancenot, büyük veri araçlarının kullanıldığına dikkati çekti.

Besancenot, dezenformasyon ve mezenformasyon konularında caydırıcılığın NATO'nun görevinin merkezinde yer alan konulardan olduğunu vurgulayarak, "Dezenformasyon ve mezenformasyon, her ikisi de zararlı ama bir tanesi kasıtlı." dedi.