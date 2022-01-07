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Besicilerin zorlu kış mesaisi

Zorlu kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü Muş'ta besiciler, yayladaki hayvanlarını karlı dağları aşarak ağılların bulunduğu bölgeye getirdi.

HABERİN
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AA7 Ocak 2022 Cuma 10:52 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 10:52
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Merkeze bağlı Yukarıyongalı köyündeki besiciler, yayladaki hayvanlarını, dondurucu soğuk havaya rağmen karla kaplı patika yoldan 4 saatte köye ulaştırdı.

Besici Eyüp Omur, 100 küçükbaş hayvanını zorlu bir yolculuk sonrası ağılların olduğu köye getirdiğini söyledi.

Bazı besicilerin kış öncesi sürülerini sıcak bölgelere götürdüğünü dile getiren Omur, "Köyümüz yaklaşık 1800 rakımda. 6 kilometre karlı yolardan köye geldik. Hayvanlarımızı ahıra aldık. Onlara artık köyde bakacağız. 6 ay köyde kar olur." dedi.

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