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Beşiktaş Belediyesi'ne 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında olduğu 11 belediye görevlisi gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2025 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
Beşiktaş Belediyesi'ne 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 11 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi başta olmak üzere bazı belediye başkanı ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet verildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine Ocak ayında soruşturma başlatılmıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.

OPERASYONUN İKİNCİ DALGASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde arama işlemleri sürüyor.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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