İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Suç örgütünü 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan savcılık, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle operasyonun düğmesine bastı.

YAZLIKTA GÖZALTINA ALINDI

CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Başkan yardımcısı Alican Abacı ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi. Rıza Akpolat, Balıkesir Edremit'teki yazlığında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polis, Akpolat'ın ikametinde de arama yaptı.

BİR UCU ESENYURT'TA

Soruşturmanın Esenyurt ayağında ise terör suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve eski Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın da olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da gözaltı kararı verildi. Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildiği belirtildi. Soruşturmada toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ile Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 40 kişi yakalandı. 6 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Her iki belediyedeki ihalelerin Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı çeteye peşkeş çekildiği ve bunun karşılığında rüşvet alındığı belirtiliyor. CHP'li Başkan Rıza Akpolat dahil 10 belediye çalışanı 'suç örgütüne üye olmak'la da suçlanıyor.

İBB BAŞKANLIĞI İÇİN KULİS YAPIYORDU

Rıza Akpolat'ın Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olması halinde parti içinde Erdoğan Toprak'ın başını çektiği bir grup tarafından İBB başkanlığına hazırlandığı kulislerde konuşuluyordu. Akpolat'ın bazı meclis üyeleriyle yemekte bu konuda toplantılar yaptığı da iddialar arasındaydı. Kendi yerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı istediği bilinen İmamoğlu'ndan ise geçtiğimiz günlerde 'Ekrem tökezlesin yerine ben geçerim, pışık' çıkışı gelmişti.