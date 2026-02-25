İSTANBUL 11°C / 3°C
Güncel

Beşiktaş Belediyesi'nde makaslı kavga! Makam odası basan CHP'liler birbirine girdi

Beşiktaş Belediyesi ilginç bir kavgaya sahne oldu. CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, odasına girdiği Özel Kalem Müdürü Fatih Mangal'a saldırdı. Mangal'ın gözüne yumruk atan Çırak, masada bulunan makasla da Mangal'a saldırısını sürdürdü.

Akşam Gazetesi25 Şubat 2026 Çarşamba 08:41 - Güncelleme:
Beşiktaş Belediyesi'nde makaslı kavga! Makam odası basan CHP'liler birbirine girdi
ABONE OL

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Mangal, "Fahrettin Çırak, yardımcım Ece Piroğlu'nun da bulunduğu sırada odaya girer girmez bana tokat attı.

Fatih Mangal

Çırak, Ece'ye yumruk savurduğunu görünce araya girdim. İlk yumruğu sol gözüme, ardından göğsüme vurdu. Kargaşada masamda bulunan makası eline alarak, tekrar saldıracakken güvenlik amiri tarafından tutuldu. Güvenlikler araya girmese makası saplayacaktı. 'Sizi burada barındırmayacağım" diyerek tehdit etti" dedi. Çırak'ın şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Çırak

