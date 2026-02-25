Savcılığa suç duyurusunda bulunan Mangal, "Fahrettin Çırak, yardımcım Ece Piroğlu'nun da bulunduğu sırada odaya girer girmez bana tokat attı.

Fatih Mangal

Çırak, Ece'ye yumruk savurduğunu görünce araya girdim. İlk yumruğu sol gözüme, ardından göğsüme vurdu. Kargaşada masamda bulunan makası eline alarak, tekrar saldıracakken güvenlik amiri tarafından tutuldu. Güvenlikler araya girmese makası saplayacaktı. 'Sizi burada barındırmayacağım" diyerek tehdit etti" dedi. Çırak'ın şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Çırak