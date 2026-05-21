Beşiktaş Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması! 3 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerin ikamet ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin Euro'ya da el konuldu.