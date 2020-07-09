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Beşiktaş Dolmabahçe'de hareketli anlar

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde oturan bir kadının durumundan şüphelenen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı.

İHA09 Temmuz 2020 Perşembe 08:48 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 09:09
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Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Boğaz Batısı Askeri İnzibat Komutanlığı önünde bir kadının şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bağıran kadının şüpheli davranışları nedeniyle cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Şüpheli kadın, otelden atıldığını iddia ederek sokaklarda yaşadığını belirtti. 

Bunun üzerine ekipler bir takım incelemelerde bulundu. Kadın kısa bir süre sonra gözaltına alındı. 

Yol tekrar trafiğe açılırken kadın ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 

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