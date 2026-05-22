İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7352
  • EURO
    53,1476
  • ALTIN
    6673.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beşiktaş dosyasında yeni perde: Tutuklu sayısı artıyor, kritik isimler listede
Güncel

Beşiktaş dosyasında yeni perde: Tutuklu sayısı artıyor, kritik isimler listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, personel yöneticisi Bülent Karakaş ve CHP meclis üyesi İlker Uluer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada toplam tutuklanan sayısı 5'e çıktı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 01:46 - Güncelleme:
Beşiktaş dosyasında yeni perde: Tutuklu sayısı artıyor, kritik isimler listede
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan 3 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler Cevdet Çalı, Bülent Karakaş ve İlker Uluer tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda, kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtilmişti.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralanmıştı:

"Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer."

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler Nazire Oylum Işık ve Özlem Demir Karakaş tutuklanmıştı.

  • Beşiktaş Belediyesi soruşturma
  • Cevdet Çalı tutuklama
  • rüşvet operasyonu
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  • Beşiktaş Belediyesi rüşvet

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.