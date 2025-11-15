İSTANBUL 17°C / 11°C
16 Kasım 2025 Pazar
  • Beşiktaş-Kabataş metro inşaatında çökme yaşandı: Göçükten bir acı haber!
Güncel

Beşiktaş-Kabataş metro inşaatında çökme yaşandı: Göçükten bir acı haber!

Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçüğün altından çıkarılan işçilerden birinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti bildirildi. Diğer işçilerin ise tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

15 Kasım 2025 Cumartesi 21:39
Beşiktaş-Kabataş metro inşaatında çökme yaşandı: Göçükten bir acı haber!
Ömer Avni Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. kattaki iskelede çökme meydana geldi.

Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çökmenin ardından bulundukları alanda mahsur kalan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer işçiler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçinin mahsur kaldığı ve kazaya itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçinin itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldığı, yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

1 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerden 1'inin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

