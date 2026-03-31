  • Beşiktaş Sahili kaderine terk edildi: Denizanaları cirit atıyor
Beşiktaş Sahili kaderine terk edildi: Denizanaları cirit atıyor

İstanbul'da günlerdir süren yağışların ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı. İstanbul Boğazı'nın kıyı şeridinde plastik şişeler, poşetler ve evsel atıklar su yüzeyini kaplarken, denizanaları kümeler halinde sahile sürüklendi.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışlar, Beşiktaş kıyı şeridinde çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı. Deniz yüzeyinde biriken atıklar ve yoğunlaşan denizanaları, sahil hattında ciddi bir kirlilik görüntüsü oluşturdu. Vatandaşlar bu manzara karşısında endişelerini dile getirdi.

DENİZANALARI CİRİT ATIYOR

Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinde biriken atıklar ve sürüklenen denizanaları, özellikle Beşiktaş kıyı şeridinde belirgin şekilde arttı. Sahil hattı boyunca plastik şişeler, poşetler, ağaç dalları ve çeşitli evsel atıkların su yüzeyinde toplandığı görüldü.

DENİZANALARI KÜMELER HALİNDE KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan denizanalarının zaman zaman kümeler oluşturduğu, dalga ve akıntının etkisiyle sahil şeridi boyunca sürüklendiği gözlendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, denizdeki kirliliği cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

