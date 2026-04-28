28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Beşiktaş saldırısında yeni gelişme

İstanbul Levent'te polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Ahmet İmrak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İHA28 Nisan 2026 Salı 14:28 - Güncelleme:
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 13 zanlı tutuklanmıştı.

