İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5969
  • EURO
    52,1963
  • ALTIN
    6805.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beşiktaş saldırısında yeni gelişme! Terör soruşturması genişliyor
Güncel

Beşiktaş saldırısında yeni gelişme! Terör soruşturması genişliyor

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 14:09
Beşiktaş saldırısında yeni gelişme! Terör soruşturması genişliyor
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Böylece hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 13 oldu.

Şüphelilerden 11'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

  • Beşiktaş Saldırı
  • Yapı Kredi Plaza
  • Gözaltı Sayısı

ÖNERİLEN VİDEO

''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.