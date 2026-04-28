İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0578
  • EURO
    52,8004
  • ALTIN
    6619.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Beşiktaş saldırısında yeni gelişme: Yaralı ele geçirilen terörist tutuklandı

İstanbul Levent'te polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Ahmet İmrak'ın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.

İHA28 Nisan 2026 Salı 14:28 - Güncelleme:
ABONE OL

7 Nisan'da Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında ve 2 emniyet mensubunun yaraladığı olayda 1 terörist öldürülmüş, 2 terörist de yaralı olarak ele geçirilmişti.

Yakalanan 18 şüphelinin 13'ü tutuklanmıştı. Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik, taburcu olmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Saldırıda yaralı ele geçirilen diğer terörist Ahmet İmrak'in ise taburcu edilmiş, tedavisinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen İmrak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Burada savcılığa ifade veren Ahmet İmrak, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Ahmet İmrak'ın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akılalmaz olay! Önce konuştu, sonra çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.