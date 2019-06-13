Beşiktaş saldırısındaki bombaları o terörist temin etmiş Hakkari'de yakalanan Vodafone Park saldırısının faillerinden terörist Mesut Bakar sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilecek. Bakar'ın saldırının organizatörlerinden olan PKK'lı terörist Mehmet Emin Töre ile aynı evde kaldığı, olayda kullanılan bombanın sevk ve idaresinde görev aldığı öğrenildi.