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Beşiktaş Yıldız Parkı'nda korkutan yangın

Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde restoran olarak faaliyet gösteren İBB iştiraki Beltur'un işlettiği tarihi Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği köşke itfaiye ekipleri müdahale ederken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

IHA28 Temmuz 2023 Cuma 07:19 - Güncelleme:
Beşiktaş Yıldız Parkı'nda korkutan yangın
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Yangın, saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Parkı içinde bulunan "Çadır Köşkü" içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran olarak kullanılan tarihi köşkte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği köşke kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Uzun süre duman tahliyesi yapılan köşkte maddi hasar meydana geldi.

Yangın çıktığı sırada köşkün kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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