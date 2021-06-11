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Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay'ın Hayat Hikayesi Güzel Oyun'da

Spor yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı, Turkcell'in sunduğu Güzel Oyun, Beşiktaş'ın efsane ismi, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın hayat hikayesiyle 11 Haziran Cuma saat 20.00'de 24'te…

11 Haziran 2021 Cuma 15:59 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 16:28
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Spor yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı, Turkcell'in sunduğu Güzel Oyun, Beşiktaş'ın efsane ismi, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın hayat hikayesiyle 11 Haziran Cuma saat 20.00'de 24'te...

Sporun efsane isimleri ve hayat hikayeleri 24'ün marka programı Güzel Oyun'la geri geliyor. Daha önce yayınlanan "Nihat Kahveci", "Hamza Hamzaoğlu", "Mehmet Özdilek" ve "Türkiye'de Kadın Futbolu" bölümleriyle ses getiren Güzel Oyun, bu hafta 'Rıza Çalımbay' bölümüyle, Turkcell sponsorluğunda ekranlarınıza geliyor.

Çalımbay'ın mücadelelerle geçen ömrü, futbolculuk döneminde Beşiktaş formasıyla kazandığı unutulmaz şampiyonluklar özel görüntüler eşliğinde programda yer alacak.

Spor yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı, Turkcell'in sunduğu Güzel Oyun, "Rıza Çalımbay" bölümüyle 11 Haziran Cuma saat 20.00'de 24'te...

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