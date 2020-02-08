Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'a: Yuvana hoş geldin

08.02.2020 18:03 - Güncelleme: 08.02.2020 18:03

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe getirdiği Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi altında kulübedeki yerini aldı.

Daha önce farklı takımların teknik direktörü olarak Beşiktaşlı taraftarların önüne çıkan Yalçın, bu sefer siyah-beyazlı ekibin başarısı için sahada bulundu.

Taraftarlar, takım kadroları anonsunda Sergen Yalçın'ın isminin söylenmesiyle büyük coşku yaşadı.

Maç öncesinde de Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlıların, "Gururumuzsun Sergen Yalçın" ve "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı atkılar açtıkları görüldü. Tribünde ayrıca "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı pankart yer aldı.

Taraftarlar, maçın başlamasına dakikalar kala Sergen Yalçın'dan takımı tribüne getirmesi talebinde bulundu. Saha kenarına gelerek taraftarları selamlayan Yalçın, daha sonra saha içine girip oyuncularla tribünlerin isteğini yerine getirdi.