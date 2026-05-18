18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
  • Beşiktaş'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 06:42 - Güncelleme:
Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyir halinde olan 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

Kazada yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle cadde bir süre her iki yönden trafiğe kapatıldı.

Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

