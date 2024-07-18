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Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüne neden olan gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı

Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

IHA18 Temmuz 2024 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüne neden olan gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı
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Beşiktaş Gayrettepe'de geçtiğimiz 2 Nisan günü meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmış ve 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşmanın görülmesine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda mahkemenin verdiği aranın ardından devam edilmişti.

DURUŞMA ERTELENMİŞTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle sanıklar Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti. Mahkeme diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 29 kişinin öldüğü feci olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

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