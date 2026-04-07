Beşiktaş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi! Vali Gül: Provokasyon kokan bir durum

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Silahlı çatışmada 2 polis yaralanırken, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.