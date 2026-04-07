İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6181
  • EURO
    51,5986
  • ALTIN
    6695.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Beşiktaş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi! Vali Gül: Provokasyon kokan bir durum

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Adalet Bakanı Gürlek, olaya ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, 'Konsoloslukta yaklaşık 2.5 yıldır faaliyet yok. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi, 1 saldırgan ölü ikisi yaralı olarak ele geçirildi' dedi. Bakan Çiftçi, 'Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir' ifadelerini kullandı.

ABDULLAH POLAT7 Nisan 2026 Salı 12:39
ABONE OL

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Silahlı çatışmada 2 polis yaralanırken, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

1 SALDIRGAN ÖLÜ İKİSİ YARALI

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsoloslukta yaklaşık 2.5 yıldır faaliyet yok. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi, 1 saldırgan ölü ikisi yaralı olarak ele geçirildi" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Nevşehir'de akılalmaz saldırı! Kurşunlara çakmakla karşılık verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.