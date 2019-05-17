Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada karar Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4890 yıl hapis cezasına çarptırıldı.