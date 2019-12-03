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Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırmıştı: Hakkında istenen ceza belli oldu

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

  • İHA
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Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Kasım günü 22:10 sıralarında müşteki Şüheda Nur E.'nin Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği’ni aradığı ve kimlik bilgilerini bilmediği bir kişinin kendisine saldırdığını beyan ettiği kaydedildi.
 
İddianamede yer alan müşteki Şüheda Nur E.'nin beyanında, 21:30 sıralarında Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada daha önceden tanımadığı bir kadının kendisine tokat attığı, ne olduğunu anlayamadığı, kadına olay yerindeki bir erkeğin de sözlü müdahalede bulunduğu ancak kadının erkek şahsa da saldırdığını belirleterek şikayetçi olduğu kaydedildi.
 
“ALKOL ALMIŞTIM, ÜZGÜNÜM”
 
Şüpheli Berrak K.’nin iddianamede yer alan ifadesinde olay günü saat 18:00 sıralarında Nişantaşı’nda bir galerinin açılışına gittiği ve daha sonra Beşiktaş’a yürüdüğü, sergi açılışında bir miktar alkol aldığı, yürüdüğü esnada ismini sonradan öğrendiği müştekinin kendisine doğru yürüdüğü ve kendisine tiksinmiş bir şekilde baktığı, bunun üzerine müştekiye tokat attığı ve olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtildi.
 
“GİYİM TARZINDAN DOLAYI EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ”
 
İddianamede, “Şüphelinin daha önceden hiç görmediği, aralarında hiçbir irtibat ve husumet bulunmayan müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı isnat edilen eylemi gerçekleştirdiği, bu haliyle şüphelinin eyleminin halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve kasten yaralama suçlarını kapsadığı kanaatine varılmıştır” denildi.
İddianamede şüphelinin, ‘Yaralama’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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